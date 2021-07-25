«И это наша Кесем султан? Шок»: Берен Саат в лавандовых трусиках оголила гром-бедра

Берен Саат снискала любовь и признание поклонников благодаря турецкому сериалу «Великолепный век. Империя Кесем». Она сыграла возлюбленную султана Ахмеда I — Кесем султан. Примечательно, что после смерти падишаха именно эта девушка стала регентом султаната при малолетнем сыне и правила она вполне достойно. Более возрастную Кесем в сериале сыграла другая актриса, заменившая Берен — Нургюль Ешилчай.

В отличие от экранного образа в обычной жизни Саат можно увидеть в купальниках и мини-бикини. Так на домашних кадрах актриса позировала в лавандовом купальнике. Крошечные трусики не скрывали упругие крепкие бедра Берен, а лифчик и вовсе казался слишком маленьким. Звезда турецких сериалов едва не засветила всю грудь, которая почти не умещалась в микро-чашечках бюстье.

«Это наша Кесем султан? Шок», «Вот это османская пощечина», «В гарем бы такую не пустили», «Ага, сразу в султанские покои пошла бы», «Султан бы просто ахнул!», «Какие эффектные формы», «Эти кудряшки прям как завитушки», «Такая тонкая талия, не толстинки на животике», «Бедра идеальные — такие сочные», «Ммм… персик», — пишут фолловеры.

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