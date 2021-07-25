«Не стоило сжигать мосты»: Меган Маркл будет сожалеть о том, что откровенничала с Опрой Уинфри

Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри этой весной. Двухчасовая беседа вышла в эфир американского ТВ 7 марта и наделала много шума. И это не удивительно, ведь экс-актриса обвинила дворец в расизме, а принц заявил, что хотел уберечь жену и ребенка от посторонних глаз, так как боялся повторения трагедии, которая случилась с его матерью. Королевский эксперт Том Куинн заявил, что в скором времени Меган пожалеет о содеянном.

«Проблема для Меган заключалась в том, что она была сердита, расстроена. Я думаю, что позже она решит, что не стоило сжигать мосты», — цитирует эксперта Geo.tv.

Напомним, в прошлом году Меган Маркл и принц Гарри переехали в Монтесито, где купили свой дом. Перед этим пара отказалась исполнять королевские обязанности.

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