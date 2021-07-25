«Совершенно нормальные»: принца Гарри и Меган Маркл заметили в калифорнийском ресторане

Принц Гарри и Меган Маркл с прошлого года живут в Монтесито. Герцоги Сассекские редко появляются на публике, однако однажды их заметили в калифорнийском ресторане. Они обедали на свежем воздухе в компании Кэтрин Макфи и Дэвида Фостера. Отметим, что Макфи и Маркл – давние подруги, а Гарри и Фостер давно нашли общий язык.

«Они были совершенно нормальные», — цитирует Insider одного из официантов ресторана.

Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри взялся за написание мемуаров. Книга выйдет в свет в конце 2022 года. Уже в сентябре он вновь отправится в Лондон. Возможно, компанию ему составит и Меган Маркл. Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские планируют крестить дочь Лилибет Диану на глазах у королевы.

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