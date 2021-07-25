«Вот, приятно смотреть!»: Волочкову засыпали комплиментами за фото в силуэтном платье

Фанаты рады, что увидели в микроблоге экс-балерины не поднадоевший шпагат.

Анастасия Волочкова улетела отдыхать в Грецию. Экс-балерина наслаждается теплым морем, принимает солнечные ванны и радует фанатов кадрам с отдыха. На этот раз Анастасия поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой позировала в силуэтном платье.

«Счастья вам всем! Привет из святых греческих мест», — написала Волочкова.

Фанаты так обрадовались увидеть Анастасию в платье, а не в бикини и поднадоевшем всем шпагате, что буквально засыпали ее комплиментами.

«Вот, приятно смотреть! Красотка ведь без шпагата своего! Как хорошо в платьице, красивая, элегантная женщина! Шикарный образ», — писали пользователи Сети.

Напомним, в мае Волочкова объявила о расставании со своим бойфрендом по имени Олег.

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