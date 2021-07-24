«Загарчик быстро прилипает»: Волочкова в миниатюрном платье-бандо из серебристых пайеток вышла к бассейну

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова второй раз за сезон устроила себе отпуск на море. В этот раз она не стала снова лететь на Мальдивы, которые очень любит, а отправилась в Грецию. И оттуда радует поклонников солнечными и летними снимками.

Накануне звезда классического танца вышла к бассейну, нарядившись в миниатюрное платье-бандо из серебристых пайеток. Она рассказала фолловерам, что хотела показать им свое видео, но он не грузится, и, чтобы совсем не оставлять фанатов без своих кадров, сделала снимок.

«Порадуйтесь фото! Загарчик ко мне быстро прилипает…», — похвасталась Волочкова.

Звезда не стала закрывать комментарии, как на это делала последние годы, чтобы не читать негатив в свой адрес. Поэтому можно прочитать, что сейчас пишут фолловеры.

«Просто тростиночка, хорошего отдыха!», «Ах какая женщина, какая женщина», «Анастасия, прекрасно выглядите! Хорошего Вам отдыха!», «Роскошная женщина!», «Очень красивая и женственная, вам идет этот образ», «А где море-то?», — пишут в треде под постом.

Смотрите также