Манящие изгибы: Чехова прикрыла обнаженную грудь рукой, запечатлевшись в одних джинсах

Анфиса Чехова вновь отдыхает в США. Только недавно она загорала в Дубае, на Мальдивах и в Майами, а теперь решила перебраться на другое побережье океана. По традиции, снимками телеведущая делится в своем микроблоге. Не обходится и без весьма откровенных фото. К тому же, Анфисе есть, чем похвастаться. Ее точеная талия и пышная грудь вызывает бурю эмоций у подписчиков. Н этот раз она позировала в одних джинсах, прикрыв грудь рукой.

«Красивая фигура! Какая фигура – огонь! Красота! Какая стройняшка! Шикарно выглядите!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что осенью телеведущая отметит свой 44-й день рождения. О своей личной жизни после развода с актером Гурамом Баблишвили она не говорит, хотя, давала фанатам намек, что не одинока.

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