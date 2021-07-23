«Сейчас они меня больше боятся»: Чехова отметила изменения в отношении мужчин к себе

Телеведущая Анфиса Чехова похудела и преобразилась, о чем подробно рассказала в новом интервью. 43-летнюю звезду ТВ спросили, ощутила ли она увеличение мужского внимания вслед за изменениями во внешности. Теледива ответила, что мужчины не начинают любить женщин больше от того, что те похудели. Скорее наоборот, она заметила обратную реакцию.

«Я всегда пользовалась популярностью у мужчин, но сейчас, скажу как есть, они меня больше боятся. Раньше, когда я была полнее, мне с мужчинами было гораздо проще, во мне была какая-то «слабинка», которая их привлекала. Сейчас, когда они видят худую, красивую, самодостаточную женщину, им гораздо сложнее ко мне подступиться», — рассказала Анфиса «Теленеделе».

Чехова отметила, что знает очень многих девушек, которые «перекроили себя» внешне, а с мужчинами им по-прежнему не везет. Ведущая считает, что внимание противоположного пола зависит от внутреннего ощущения человека. Анфиса уверяет, что именно изменения в восприятии себя и мира привели к ее внешнему преображению. А следом за этим изменились и ее критерии в оценке мужчин. Сейчас звезда выбирает себе иных кавалеров, нежели раньше.

Однако Чехова поспешила заверить, что интерес сильного пола к ней не ослаб — одиночество ведущей не грозит.

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