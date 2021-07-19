«Моя любимая»: Ковальчук показала редкий кадр с моложавой мамой

Свою музыкальную карьеру Юлия Ковальчук начинала в составе группы «Блестящие». После ухода из девичьего коллектива она решила строить сольную карьеру, вышла замуж за Алексея Чумакова, родила дочь Амелию. Все это время ее поддерживала мама. В своем Instagram артистка поздравила ее с юбилеем, опубликовав совместное фото.

«Моя любимая! Я так благодарна тебе за непрекращающуюся поддержку, любовь к жизни, умение дружить и сострадать, за твоих-моих друзей, за любовь к ночным посиделкам, за мудрую бабушку, за все! Береги себя! И знай, что мы всегда рядом и любим», — написала Ковальчук.

Фанаты восхитились красотой и моложавостью женщины.

«Какая красивая мама! Вау, красотки! Классные!» — писали пользователи Сети.

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