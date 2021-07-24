«Дарит радость миллионам»: Алина Загитова довольна стартом Олимпиады в Токио

В одной из последних публикаций страницы в Instagram олимпийской чемпионки 2018 года — Алины Загитовой — появилась свежая фотография знаменитости возле олимпийских колец. Таким способом Загитова поддержала коллег, которые остались без болельщиков на спортивных площадках.

Алина напомнила, что Олимпиада в Токио стала особенной. Из-за ограничений зрителей просто не допустили на трибуны. Поэтому олимпийцы не смогут ощутить прежней поддержки.

«Это событие дарит радость миллионам людей. Спортсмены, волонтеры, болельщики — все мы с трепетом ждем Олимпиаду. Но, к сожалению, в этом году зрители не смогут присутствовать и болеть за спортсменов прямо на трибунах. Я, как никто другой, знаю, как важны для спортсмена болельщики! Поддержка с трибун придает мне сил, вдохновляет и ведет к победе! Это внутреннее сильнейшее ощущение — ты чувствуешь, что не один, за тебя и с тобой вся страна!», — подчеркнула Загитова.

Алина запечатлелась с символом Олимпиады — кольцами и пожелала спортсменам верить в себя. В свою очередь Загитова будет болеть за них из дома.

Еще больше новостей по Олимпиаде — в новом проекте «Комсомольской правды» Sportkp.ru.

Смотрите также: