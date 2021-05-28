«У них теряются баллы»: Тарасова объяснила, почему Загитовой и Медведевой не будет на Олимпиаде

Как отметила заслуженный тренер, у фигуристок с каждым месяцем падает рейтинг, потому что они не выступают.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что на зимней Олимпиаде 2022 года в китайском Пекине не будет победительницы и серебряного призера предыдущих Игр Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

По словам Тарасовой, отбор на игры очень прозрачен. Туда попадают фигуристки, которые выступают на соревнованиях. Очки нужно набирать на этапах Гран-при. Лучшие после этого едут на чемпионаты мира и Европы.

«Могут ли Медведева и Загитова в нынешней ситуации попасть в сборную? Нет, не могут. Им ведь надо столько соревнований пройти, занять там первые места, чтобы завоевать путевку на главные турниры. А у них теряются баллы, падает рейтинг». Татьяна Тарасова

Напомним, что Загитовой и Медведевой не оказалось в числе фигуристок, которые в новом сезоне будут претендовать на путевку на Олимпиаду. При этом Медведева заявила, что все честно. Она не расстроена и согласна с решением тренерского штаба. В то же время она продолжит тренироваться. Загитова пока хранит молчание. Карьеру официально она пока не завершила, сообщает портал Gazeta.ru.

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