«Папина дочка»: Устинья Малинина нарядилась с отцом в одинаковые бейсболки

В одной из последних публикаций личного микроблога Устиньи Малининой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась свежей фотографией с родителем. Примечательно, что Александр Малинин надел точно такую же кепку, как у дочери.

Устинья обнимала папу, который сидел за столом. Белоснежная скатерть отлично гармонировала с молочными нарядами артистов. Отец и дочь выбрали для завтрака на отдыхе кепки светлого актуального оттенка лета. Малинина подобрала к головному убору платье из тонкой ткани с открытыми плечами и завязками на груди. Наряд Устиньи был расшит синими нитками. А вот ее отец предпочел белую льняную рубашку.

Александр завершил освежающий образ солнечными очками с золотой оправой, а Устинья надела серьги из жемчуга и желтого металла.

«Папа с любимой дочуркой, полная идиллия», «Какие вы красивые», «Папа и дочка — полная гармония», «Устинья, какая вы красивая, цвет волос просто шикарный», «Папина дочка», «Смотреть ваш Инстаграм — просто удовольствие. Веет теплом и любовью», — отметили поклонники Устиньи в комментариях под фото.

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