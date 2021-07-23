«Спасибо, маестро!»: Устинья Малинина в силуэтном платье цвета электрик взяла урок у Андреа Бочелли

Дочь Александра и Эммы Малининых — Устинья — опубликовала на своей странице в Instagram снимок с всемирно известным итальянским певцом Андреа Бочелли.

Малинина нарядилась в платье цвета электрик из сжатой ткани. Певица обнимала музыканта, который держал в руках флейту золотого цвета. Основательница собственной школы вокала в Лондоне отметила, что занятия с выдающимся артистом надолго останутся в ее сердце.

«Эти чудесные воспоминания и впечатления останутся в моей памяти навсегда. Спасибо, маестро!» — обратилась к исполнителю Устинья.

«Красивое фото, солнце Вас осветило. Может, это знак», «Такие встречи придают еще больше уверенности в творческом потоке… Молодец!», «Какие вы красивые», «Глядя на Вас, Устинья, мне сразу приходило на ум слово «принцесса». А сейчас я на вас посмотрела и поняла: нет, Вы богиня», — признались поклонники Малининой.

Напомним, Малинина учится в Королевской академии музыки на оперную певицу. Помимо вокала и игры на инструментах, девушка берет уроки верховой езды.

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