После скандала с Карнавал Долина двое суток удаляла негативные комментарии в Instagram

А потом получила от раскритикованной ей тиктокерши подарок.

В апреле в YouTube вышел резонансный выпуск шоу «Музыкалити», в котором столкнулись 65-летняя профессиональная певица Лариса Долина и 19-летняя звезда из TikTok Валя Карнавал. Взрослая артистка тогда в пух и прах раскритиковала вокал своей молодой коллеги и отметила, что ей еще рано претендовать на место на сцене.

Звезды шоу-бизнеса активно поддержали мнение Долиной. А вот молодые пользователи соцсетей Ларису Александровну невзлюбили. В новом интервью она рассказала, что двое суток подряд читала и удаляла комментарии хейтеров со своей страницы в Instagram.

«Но что поделать — всегда найдутся люди, которые, что бы ты не делал, захотят тебя унизить и самоутвердиться за твой счет», — цитирует певицу издание 7days.

Кстати, вспомнил про Валю Карнавал в этом интервью, Долина не сказала про девушку ни одного критического слова. Наоборот, народная артистка отметила, что блогер прислала ей расписанную вручную укулеле (гавайская гитара маленького размера) с надписью «С любовью». И сейчас внучка певица Саша учится играть на этом инструменте.

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