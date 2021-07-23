«Просто прелесть»: Валерия поддержала тренд на тапки в повседневных образах

В одной из последних публикаций аккаунта певицы Валерии в Instagram появилось видео, в котором знаменитость продемонстрировала комбинацию строгих классических вещей и пляжных деталей. К слову, некоторым поклонникам жены Иосифа Пригожина такое фэшн-решение очень даже понравилось.

Отметим, что Валерия позировала для своего мужа. Продюсер снимал возлюбленную, пока она хвасталась предстоящими планами. Оказалось, что певица собралась на съемки нового фильма. Правда Валерия не сказала название кинокартины. Зато показала, в чем появится на съемочной площадке.

Поп-исполнительница выбрала однотонный оверсайзный пиджак цвета слоновой кости, черную сетчатую юбку с вышивкой в виде цветов и белую футболку. Примечательно, что в качестве обуви на артистке были не туфли-лодочки или высокие сапоги, а тапки из черной кожи. Валерия подвела губы красной помадой и повесила на плечо белую сумочку на длинном ремешке.

«Мне так шлепанцы приглянулись!», «На ногах тапочки пляжные, что ли?», «Интересная обувь», «Образ шикарный», «Как всегда, красивая, а образы так вообще просто бомбические», — написали поклонники Валерии в комментариях к ролику.

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