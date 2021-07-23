«Произошедшее — дикость»: Рудковская осудила обидчицу сына Пьехи

Продюсер Яна Рудковская высказалась о скандале с участием жены футбольного арбитра Владислава Безбородова и семьи Стаса Пьехи.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 20 июля. Жена Безбородова — Ирина — избила семилетнего сына Стаса Пьехи — Петра. Возлюбленная футбольного арбитра объяснила свое поведение тем, что мальчик проколол ее бассейн. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и множественными травмами.

Многодетная мать Яна Рудковская поддержала Стаса Пьеху. Телеведущая настаивает на уголовном преследовании Безбородовой.

«Для меня удивительны люди, которые могут наброситься на ребенка. Я не знаю, что было бы со мной, если бы моего ребенка кто-то ударил. Поэтому для меня произошедшее — дикость. Здесь много вопросов к этим людям.

Я считаю, что, безусловно, этот поступок должен быть уголовно наказан: ограничение свободы. Потому что избить ребенка на глазах родителей из-за бассейна — это преступление. Надеюсь, что адвокат Стаса отстоит его права. Главное, чтобы эта женщина получила срок, чтобы на ее показательном примере другим неповадно было», — цитирует Рудковскую МК.ru.