«Придумали для Арсюши козырек»: Рудковская рассказала про сложности нашумевшей съемки с младшим сынишкой

46-летняя светская львица Яна Рудковская, как и обещала, рассекретила свою долгожданную съемку для глянцевого журнала. В ней жена Евгения Плющенко должна была показать своего младшего сына Арсения, и теперь в Сети активно обсуждают, на кого же малыш больше всего похож.

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Съемка длилась несколько часов. При этом сама героиня процесса была в черном брючном костюме, малыш – у нее на руках. Но это не все трудности, с которыми пришлось столкнуться.

«Это было непросто, так как было очень жарко, но мы придумали с журналом Vogue для Арсюши козырек, чтобы ему было максимально комфортно и совсем не жарко! Мы снимали 3 часа с маленькими перерывами, и малыш ни разу не заплакал! Есть в кого!», — написала светская львица.

Результат съемок попал на обложку. И получился настолько ошеломляющим, что его стали активно обсуждать не только в положительном, но и отрицательном ключе. И Рудковская даже закрыла комментарии у себя в микроблоге.

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