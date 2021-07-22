«Придумали для Арсюши козырек»: Рудковская рассказала про сложности нашумевшей съемки с младшим сынишкой

46-летняя светская львица Яна Рудковская, как и обещала, рассекретила свою долгожданную съемку для глянцевого журнала. В ней жена Евгения Плющенко должна была показать своего младшего сына Арсения, и теперь в Сети активно обсуждают, на кого же малыш больше всего похож.
Съемка длилась несколько часов. При этом сама героиня процесса была в черном брючном костюме, малыш – у нее на руках. Но это не все трудности, с которыми пришлось столкнуться.
«Это было непросто, так как было очень жарко, но мы придумали с журналом Vogue для Арсюши козырек, чтобы ему было максимально комфортно и совсем не жарко! Мы снимали 3 часа с маленькими перерывами, и малыш ни разу не заплакал! Есть в кого!», — написала светская львица.
Результат съемок попал на обложку. И получился настолько ошеломляющим, что его стали активно обсуждать не только в положительном, но и отрицательном ключе. И Рудковская даже закрыла комментарии у себя в микроблоге.