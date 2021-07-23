«Баба ягодка опять!»: Клава Кока отметилась в день своего 25-летия в дерзкой юбке

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Клавы Коки появилась запись, в которой знаменитость похвасталась огромными гелиевыми шарами. Примечательно, что для памятной фотографии с подарком исполнительница выбрала сетчатую юбку миди.

Клава показала синие шары в виде числа 25. Таким способом Кока напомнила поклонникам о своем дне рождения.

«25 — баба ягодка опять!» — написала артистка в комментариях под фото.

Клава Кока устроила фотосессию в честь личного праздника на фоне мотоцикла. Клава выбрала свободную футболку черного цвета, грубые ботинки на высокой подошве и юбку. Однако вместе шифона или бархата Кока предпочла кожаную сетку. Переплетенные полоски кожи и стали импровизированной юбкой. Артистка завершила образ чокером и перчатками с металлическими заклепками.

Поклонники Коки пришли в восторг от такого дерзкого образа. Они поздравили любимую исполнительницу и оценили красоту ее бесконечно длинных ножек:

«Самая крутая малышка! Сияй! С твоим днем!», «Вот и настал день, когда нашему пупсу 25. Всего 25, но ты уже столького добилась», «Да ты богиня!», «Будь самой счастливой, крутышка».

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