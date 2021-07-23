Застали врасплох: именинница Клава Кока встретила гостей в шелковом топе и кружевных шортиках

С полуночи 23 июля певица Клава Кока принимает поздравления. Звезда отмечает 25-летний юбилей, и первыми поздравили именинницу ее друзья. На старте новых суток они постучались в двери к Клаве с отличным настроением, подарками, воздушными шарами и тортом. Как это было, звезда показала у себя в микроблоге.

больше по теме Клава Кока подчеркнула стройный стан ажурным корсетом и джинсами ультрамодного фасона Певица Клава Кока всегда старается выглядеть эффектно и выделяться на фоне остальных.

Девушка практически собиралась ложиться спать. Она уже переоделась в шелковую пижамку с кружевами, состоящую из топа и шорт, поверх накинула рубашку и, когда раздался звонок, пошла открывать дверь. Она никак не ожидала, что вся ее команда окажется на пороге и поспешит поздравить ее с праздником.

Светящаяся от счастья Клава Кока в пижамке приняла гостей, задула свечи на торте и начала праздновать свой юбилей.

Кстати, а перед этим певица решила пробежаться по волнам своего детства. Она рассекретила для поклонников фотоархивы своей семьи, и фолловеры увидели, какой милой большеглазой девчушкой росла их любимица.

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