«Потрясающе»: 50-летняя Кудрявцева в брюках-палаццо под графит умело вытянула силуэт

Этот кадр был сделан во время съемок программы «Звезды сошлись» до того, как телеведущая ушла в отпуск.

В свои 50 лет Лера Кудрявцева выглядит молодо и свежо. Кроме того, ведущая программы «Звезды сошлись» может похвастаться стройной фигурой. При этом, в одном из интервью светская львица призналась, что не представляет свою жизнь без выпечки. Она даже макароны готова есть с хлебом, а в перерывах между съемками может устроить себе перекус с чипсами. Жена хоккеиста Игоря Макарова то лакомится домашними пельменями, то наваристыми супчиками.

Еще до того, как отправиться в отпуск, знаменитость покрасовалась на съемочной площадке в ультрамодном шелковом ансамбле из струящихся брюк-палаццо и легкой блузе под графит. Изюминкой образа стали коралловые туфли-лодочки на шпильке. Сама Лера дала понять, что осталась в восторге от монохромного элегантного наряда. За счет правильного фасона и длины брюк теледиве удалось визуально вытянуть силуэт, стать еще стройнее и выше.

«Потрясающий костюм из шелка», — отметила Лера.

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