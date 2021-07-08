Совсем не звездно: 50-летняя Кудрявцева в растянутой майке позировала с красавцем-мужем и дочкой в балетной пачке

Лера Кудрявцева не скрывает, что настоящее женское счастье она обрела в браке с молодым мужем хоккеистом Игорем Макаровым. В свои 50 лет телеведущая выглядит просто великолепно. И в этом, как считают поклонники светской львицы, есть заслуга и ее возлюбленного. Рядом со спортсменом, который младше ее на 17 лет, Лера похорошела и расцвела. У пары подрастает общая дочка. На отдыхе в Сочи теледива записала Машеньку в балетный лагерь.

На свежем снимке в микроблоге Лера Кудрявцева позировала в простой растянутой футболке и трико. Поклонники тут же обратили внимание на «неидеальную» фигуру блондинки. Некоторые предположили, что дело в не самой удачной позе. Игорь Макаров держал на руках дочку Машу в балетной пачке, которая больше была увлечена своими крохотными пальчиками.

«В День семьи, любви и верности, в очередной раз понимаешь ценность семьи, насколько мы сильнее, когда рядом с нами любящие люди, которые верят и поддерживают. Для меня семья — это союз двух любящих людей, которые настолько сильны вместе, что могут своей любовью дать жизнь. Семья — это дети, родители, близкие друзья, все это и есть в широком смысле семья», — отметила Кудрявцева.

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