Визуально стала еще худее: Пугачева в мерцающих брюках-палаццо позировала с внуком Дени

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в микроблоге появилось ее памятное фото, которое было сделано во время недавних съемок программы «Сегодня вечером» на Первом канале. В кадре примадонна предстала сразу с двумя мужьями — бывшим и нынешним. В одном из интервью шоумен Максим Галкин признался, что певицу к Филиппу Киркорову не ревнует. И вообще, поп-король сцены для их семьи стал уже своим, родным и близким. На съемочной площадке также отметилась старшая дочка примадонны Кристина Орбакайте с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым. А сама Алла Пугачева позировала рядом с красавцем-внуком Дени, который давно обогнал именитую бабушку по росту.

На вечере примадонна блистала в мерцающем костюме, состоящем из струящихся брюк-палаццо и свободной туники с открытыми плечами. Изюминкой образа певицы стали бусы и ее фирменная прическа — копна пышных мелких кудрей. Дочка Аллы Пугачевой отдала предпочтение маленькому черному платью с блестками и остроносым сапожкам на шпильке. Примадонна умело скорректировала фигуру, став казаться еще худее за счет правильно подобранного фасона и длины брюк.

Смотрите также: