«Шла, покачиваясь своими соблазнительными частями»: Газманов вспомнил, как познакомился со второй женой

Писал диссертацию, ходил в море, мог стать великим гимнастом – это все о юбиляре Олеге Газманове. Отметивший 70-летие музыкант решил откровенно поведать о себе, что называется, от истоков до современности. И сделал это в авторском проекте портала Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Олег Газманов откровенно рассказал о разных сферах своей жизни, включая личную. Музыкант бы дважды женат, с нынешней супругой Мариной они вместе с 1997 года. В браке у их родилась дочь Марианна, кроме того, он стал отцом ребенку Марины от первого брака, Филиппу, и считает его своим. «У меня трое детей. Неважно, что там пишут в газетах и журналах – все три ребенка мои», — сказал как отрезал Газманов.

С Мариной Олег познакомился в Воронеже, на гастролях, уже будучи знаменитым и популярным. Причем, как признается артист, это была любовь с первого взгляда.

«Приехал выступить во Дворце спорта и на улице увидел девушку, которая так пластично шла, покачиваясь своими соблазнительными частями, что я влюбился сразу. Пригласил ее на концерт, причем сам не вышел из машины, иначе собралась бы толпа, а попросил это сделать барабанщика Юру», — поведал артист.

Девушка оказалась не из робких и приняла предложение на том условии, что Газманов лично встретит ее на крыльце Дворца спорта и препроводит в зал. Просьбу артист выполнил, и с тех пор они вместе.

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