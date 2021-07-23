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«Пустота»: Светлана Бондарчук впервые откровенно рассказала о разводе с кинорежиссером

С Федором Бондарчуком модель прожила в браке 25 лет.

«Пустота»: Светлана Бондарчук впервые откровенно рассказала о разводе с кинорежиссером
Светлана Бондарчук. Фото: Global Look Press

Светлана и Федор Бондарчук прожили в браке 25 лет. Они расстались в 2016-м. Кинорежиссер практически сразу объявил о романе с молодой актрисой Паулиной Андреевой. А модель почти год встречалась со светским фотографом Сергеем Табуновым, прежде чем вновь обрела свое счастье во втором браке. О разводе с Бондарчуком блондинка вспомнила в шоу на YouTube-канале FAMETIME TV.

«Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока. Ты можешь быть внутри, в семье, и быть одинокой. А если уже понимаешь, что это зияющая пустота, тогда надо найти силы, смелость, любовь к себе и тому человеку, с которым ты расходишься, чтобы отпустить друг друга», — сказала Бондарчук.

Федор Бондарчук
Федор Бондарчук. Фото: Global Look Press

Напомним, в прошлом году Светлана вышла замуж за владельца рекламного агентства Сергея Харченко. Пара много путешествует и наслаждается жизнью.

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