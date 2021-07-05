В японском стиле: Бондарчук позировала в цветущем саду в разноцветном платье с рукавами кимоно

52-летняя экс-жена Федора Бондарчука Светлана, как и многие знаменитости, сейчас отдыхает на море. Светская львица выбрала для отпуска турецкий Бодрум и наслаждается гостеприимством и красотами Средиземноморья вместе с нынешним мужем, дизайнером Сергеем Харченко.

Накануне Бондарчук отправилась на прогулку по курорту в длинном платье с рукавами кимоно с разноцветным абстрактным принтом. Дополнили образ соломенная шляпка и сочная желтая пляжная сумка. Звезда запечатлелась на память посреди цветущего сада, и этот полу-японский стиль подписчикам пришелся по душе.

«Красивая Света», «Как всегда красиво безумно и ооочень женственно! Я так люблю, как Вы сочетание цвета между собой, просто обожаю!», «Эффектно оделись вы», «Такое сочное и красивое фото», — пишут в комментариях.

В Турции, кстати, отдыхает и певица Наталья Подольская, которая отметилась у Светланы в комментариях. Девушка с мужем и двумя детьми остановилась в Кемере.

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