Белый полнит: невестка Орбакайте в нижнем белье показала свои массивные бедра

24-летняя жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова не так давно отдыхала с мамой в Сочи. Пока благоверный улетал на съемки в Тульскую область, чтобы поучаствовать в шоу «Фактор страха», модель нежилась под лучами южного солнышка и даже успела располнеть.

Сейчас, по возвращении домой, невестка Орбакайте вернулась и к работе. Съемки Краснова всегда показывает своим подписчикам, не стал исключением и этот раз.

Облачившись в нижнее белье, состоящее из мини-топа и широких трусов, девушка позировала себе в зеркале, покрутив массивными бедрами. Нижняя часть тела красотки действительно стала выдающейся, возможно, в этом виноват белый цвет, который имеет свойство полнить.

Напомним, Алена краснова и Никита Пресняков поженились в 2017 году. Это было поистине пышное торжество, и со дня на день молодая пара отметит льняную свадьбу.

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