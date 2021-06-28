Лето, солнце, море: располневшая невестка Орбакайте в бикини с принтом «тай-дай» возлежала на сочинском пляже

Модель Алена Краснова с мужем выбрались на несколько дней на курорт.

Многие знаменитости, несмотря на пандемию коронавируса, выбирают отдых заграницей. Недавно из Греции вернулась Полина Гагарина с детьми. Бронзовый загар привезла из Египта Анфиса Чехова. Улетели в Сан-Тропе Яна Рудковская и Евгений Плющенко. А вот старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков с молодой женой Аленой Красновой решили провести каникулы в Сочи.

Молодые люди выбрались на курорт на несколько дней. Пресняков и Краснова в первый же день по прибытии в Сочи отправились гулять по городу, посетили парк аттракционов, где прокатились на всех самых экстремальных каруселях, а также побывали в кафе с автоматизированным обслуживанием.

Второй день внук Пугачевой с женой провели более расслабленно. Они отправились на пляж принимать солнечные ванны. И оттуда невестка Орбакайте поделилась летними кадрами себя любимой в купальнике. Девушка возлежала на шезлонге в бикини с модным принтом «тай-дай», подставив слегка располневшую фигуру жаркому сочинскому солнышку.

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