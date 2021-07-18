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«Я не буду молча сглатывать вранье»: Макеева высказалась в адрес тренера дочки своего мужа

Ранее в Instagram Светланы Мальковой появилось заявление спортивного наставника.

«Я не буду молча сглатывать вранье»: Макеева высказалась в адрес тренера дочки своего мужа
Анастасия Макеева. Global Look Press

Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхают на Кубе. Но даже в моменты медового месяца актриса продолжает держать руку на пульсе и реагирует на все заявления бывшей жены своего нового мужа. Накануне в Instagram Светланы Мальковой появилось заявление тренера ее дочери Анны, которая занимается спортивной гимнастикой, Людмилы Короленко. Наставник отметила, что у 14-летней девочки «угнетенное состояние из-за запугиваний и шантажа со стороны Анастасии». Актриса не стала молчать и опубликовала в своем микроблоге ответ.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

«Пусть тренер требует спортивных успехов от своей подопечной, а я никого не травлю, а лишь объяснила и фактами доказала, что Анна сначала была любезна и восхищалась, теперь переобулась и под чутким руководством мстительной мамы сочиняет то, чего не было. Это вопрос воспитания и нравов мамы, а не проблемы дочери», — написала Макеева.

Напомним, Анастасия и Роман познакомились в прошлом году на даче у звезды. Бизнесмен приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей.

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