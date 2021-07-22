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Советовала Хромченко: Николаева прогулялась по Москве в модной юбке на резинке с клеткой виши

Уже второй сезон подряд этот принт появляется на мировых подиумах.

Советовала Хромченко: Николаева прогулялась по Москве в модной юбке на резинке с клеткой виши
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika/

Клетка виши уже второй год подряд остается в трендах. Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала объяснила, чем этот рисунок привлекает дизайнеров одежды и женщин.

По словам ведущей, виши очаровывает своим контрастным и оттого притягательным эффектом, ведь этот принт одновременно и прост, и бросок.

«Она немедленно вносит в ваш наряд не только яркость, но и определенную демократичность, потому что клетка виши, несмотря на свой контраст, яркость и привлекательность, это все-таки прерогатива очень простого решения. Деревенская скатерть всегда останется деревенской скатертью», — объяснила Хромченко.

Телеведущая Елена Николаева решила воспользоваться преимуществами клетки виши и пополнила свой гардероб стильной черно-белой юбкой на резинке. С ней звезда примерила простой белый топ-майку и черную маскулинную рубаху, прогулявшись в таком виде по Москве.

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