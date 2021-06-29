Мама Королевой предстала на домашних посиделках в молодежном луке с трендовыми бермудами

Наташа Королева устроила в своем загородном доме в Крекшино вечеринку в честь приезда мамы Людмилы Порывай. Певица хоть и организовала весьма впечатляющий праздник – с большим количеством гостей, живым концертом и богатым столом – не стала его делать светским. Тусовка носила уютный домашний характер, где все гости предпочли наряды в духе «дача-стайл».

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Сама артистка появилась в красных спортивных брюках и расслабленной футболке. А вот мама Люда все-таки слегка принарядилась, облачившись в шелковую блузу нежно-голубого цвета с синими бермудами. На ноги дама обула шлепки Crocs, которые до недавних пор считались пляжными, а сейчас вполне вписываются в повседневный стиль. Об этом рассказал Александр Рогов на авторском проекте YouTubе Rogov live. Стилист советовал их миксовать с чем-то городским. Сам же он явился перед камерами в резиновых тапках и жилете с двубортным воротником, который и перевел обувь из ниши курортного стайла в повседневную.

На этом же шоу ведущий советовал зрительницам обратить внимание на бермуды. Он уверен, что в городе они будут гораздо уместнее, нежели короткие шорты. Кроме того, эти укороченные брюки сейчас очень актуальны.

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