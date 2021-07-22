Как правильно бегать
Видео
Как стильно завязать платок на голове
Видео

«Куда так буханки выпятила?»: Бузова оголила «орешек», слишком высоко натянув шортики

Экс-ведущая проекта «Дом-2» похвасталась своей самой «заметной точкой».

«Куда так буханки выпятила?»: Бузова оголила «орешек», слишком высоко натянув шортики
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Ольга Бузова — девушка смелая и не перестает это подтверждать. На свежих «горячих» снимках экс-возлюбленная Давида Манукяна покрасовалась в таких крошечных шортиках, что смутила даже бывалых хейтеров. Бывшая ведущая проекта «Дом-2» слишком высоко натянула джинсу, оголив свой «крепкий орешек». Певица вильнула им в кадре, «случайно» засветив нежные впадинки под «сдобными булочками». Такие изящные формы мужская часть поклонников Оли без внимания не оставила. Однако нашлись и те, кто посчитал, что бывшая подружка Давы слишком часто оголяется в Instagram. И такое поведение ее не красит.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова в слишком высоких джинсовых шортиках засветила мякоть своих выпадающих «булочек». Фото: Instagram.com/buzova86

«Впадинка под булками видна», «Шортами обтянулась так, что джинса по швам трещит», «Орешек полноват стал? Уже и в шорты не влезает?», «Куда так буханки выпятила?», «Разврат везде один! Прикройся», «Одежду в детском отделе покупаешь?», «Срамота да и только! Всю попку видно», «Кто-нибудь купите ей нормальную одежду! А то ходит полуголая», «Даже топик на голое тело! Хоть бы что-то одно прикрыла», — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Тэги

«Дом-2»Давид МанукянНовости googleОльга Бузова