«Какой шикарный рояль!»: Алла Пугачева не устояла перед музыкальной импровизацией в гостях у друзей

После того как Алла Пугачева завершила музыкальную карьеру и ушла со сцены, услышать ее пение могут лишь единицы. Недавно повезло гостям юбилейного вечера Максима Галкина. За вечер Примадонна брала микрофон несколько раз, исполнив дуэтом со знаменитыми друзьями несколько песен. А за рояль знаменитость садится дома, в кругу друзей или для занятия с детьми Лизой и Гарри.

Но накануне легенда эстрады не смогла устоять перед музыкальной импровизацией в гостях у подруги, сын которой отмечал день рождения. Звезда при виде рояля решила размять пальцы.

«Какой шикарный рояль! Надо записать», — попросила именинника звезды.

На кадрах, которыми поделился виновник торжества, Примадонна исполнила, судя по мелодии, музыку для песни «Неудачное свидание». За видеокамеру взялась и дочь Аллы Борисовны, Кристина Орбакайте, которая тоже была приглашена на посиделки. Ранее мы рассказывали, как нарядились знаменитые мать и дочка на этот праздник.

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