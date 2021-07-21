Мама в белом, дочка – в черном: Орбакайте в образе total look black пришла с Пугачевой на праздник

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте прилетела в Москву из Нью-Йорка, где проживает последние годы с семьей, чтобы принять участие в нескольких проектах. Съемки продолжения фильма «Любовь-морковь», спектакль «Двое на качелях» на сцене «Современника», смена имиджа и встречи с друзьями – это и многое другое актриса уже успела реализовать и продолжает работать.

Накануне в семье подруги Аллы Пугачевой, 83-летней Алины Редель, отмечали праздник – день рождения сына. Позвали самых близких и родных, в числе которых оказались не только Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, но и Кристина Орбакайте и Михаил Земцов.

Если Пугачева выбрала монохромный образ белого цвета, то Орбакайте решила составить ей контраст и облачилась во все черное. Она нарядилась в облегающее платье миди и черные балетки, предпочтя более вечерний образ. А вот мама – спортивный. Примадонна позировала для снимка в удлиненном худи и облегающих бриджах, а в качестве обуви предпочла кроссовки.

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