Фигура позволяет: Екатерина Стриженова сочетала зеленый жакет с юбкой мидакси лавандового оттенка

53-летняя ведущая Первого канала Екатерина Стриженова вполне может считаться иконой стиля. Образы, которые звезда демонстрирует на экране, достойны похвалы и восхищения.

Старшая сестра Екатерины Стриженовой Виктория Андреянова, с которой они очень близки, известный дизайнер одежды. И конечно же, она подсказывает телеведущей каким образом та может подчеркнуть свои достоинства и нивелировать недостатки.

К тому же, Екатерина Стриженова часто выходит в свет и появляется в студии программ «Доброе утро» и «Время покажет» в нарядах дизайна своей сестры.

На этот раз, правда, Екатерина Стриженова не уточнила, имеет ли Виктория Андреянова отношение к созданию ее образа. Телеведущая предстала в студии Первого канала в наряде, от которого веет свежестью прохладного летнего утра.

Екатерина Стриженова сочетала юбку-карандаш мидакси цвета разбеленной лаванды с жакетом оттенка свежей травы. Юбка к тому же оттенена лодочками на каблуках, они одной тональности с жакетом. Наряд стройнит Екатерину Стриженову и заставлять зацепиться взгляд.

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