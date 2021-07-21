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Стала милой пышечкой: беременная Лиза Арзамасова в платье-парашюте помогла мужу высаживать елочки в Сочи

Актриса Лиза Арзамасова вместе с Ильей Авербухом приняла участие в акции по высадке хвойников.

Стала милой пышечкой: беременная Лиза Арзамасова в платье-парашюте помогла мужу высаживать елочки в Сочи
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Звезда театра и кино Елизавета Арзамасова находится на финальной стадии беременности. Уже совсем скоро актриса подарит своему мужу, прославленному фигуристу Илье Авербуху сына.

Сейчас звездная пара находится в Сочи. Илья Авербух гастролирует в курортном городе со своим ледовым шоу «Анна Каренина», а Елизавета Арзамасова поддерживает его.

Будущие родители в компании прославленных фигуристов приняли участие в акции по высадке зеленых насаждений на Аллее Славы возле «Адлер Арены». Лиза Арзамасова, облаченная в просторное платье-парашют и шляпку-канотье, активно помогала мужу Илье Авербуху и его брату Даниилу сажать хвойники.

«Посадка дерева всей семьей», — подписала Лиза Арзамасова видео в сторис своего микроблога.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух имеют имидж гармоничной и крепкой семейной пары. Супруги почти все время проводят вместе и предпочитают надолго не расставаться.

Лиза Арзамасова с мужем Ильей Авербухом и его братом Даниилом
Лиза Арзамасова с мужем Ильей Авербухом и его братом Даниилом. Фото: instagram.com/averbukh_iceshow/

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