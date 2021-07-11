«Походка королевы»: мама беременной Лизы Арзамасовой устроила дефиле в летящем платье

Родительница актрисы прилетела в Сочи к дочери и ее мужу.

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова находится на финальной стадии беременности. Она уже несколько недель в декрете, а в конце сентября Лиза планирует выйти на сцену Театра Наций.

Несмотря на довольно приличный срок беременности, Лиза решилась сопровождать своего супруга Илью Авербуха в Сочи, где тот сейчас находится на гастролях со своим ледовым шоу «Анна Каренина». Сюда же поддержать Илью на премьере прилетела его мама и сын Мартин Авербух.

И как недавно сообщила Лиза, в их компанию влилась и ее мамочка Юлия.

«Моя мама приехала!» — поделилась Арзамасова в микроблоге.

В качестве доказательства она опубликовала видео с участием своей родительницы. В кадре запечатлено, как молодая и очень красивая женщина летящей походкой в струящемся летнем платье идет по коридору отеля к лифту. Видео произвело фурор среди подписчиков Арзамасовой. Они сделали массу комплиментов будущей молодой бабушке.

«Мама красотка!», «Какая молодая», «Какая же Юля красавица и хорошеет с каждым годом, невероятно просто!», «Какая прекрасная Юля, как же вы, Лиза, похожи на Юлю!», «Походка королевы просто», «Мама такая молоденькая», — высказываются в Сети.

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