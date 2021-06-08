«Моя принципиальная позиция»: жена Малинина объяснила, почему долго не хотела жить с ним вместе

Жена музыканта Александра Малинина, Эмма, в Instagram пояснила, почему на протяжении долгого времени не соглашалась жить с ним под одной крышей.

«Мне было 25 лет, когда мы с Александром познакомились. Мы общались, тайно встречались, но не съезжались, хотя он много раз предлагал жить вместе. Это была моя принципиальная позиция, ведь он — очень популярный человек, у него и у меня есть сыновья». Эмма Малинина

Как добавила Эмма Малинина, она не хотела выходить с ним в свет и жить вместе как очередная девушка звезды. Лишь когда он сделал ей предложение и они сыграли свадьбу, тогда стали жить вместе.

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Напомним, что Эмма Малинина — третья жена исполнителя. Свадьбу они сыграли в 1990 году. Через десять лет у пары на свет появились двойняшки Фрол и Устинья. Заметим, что у певца есть дочь и сын от двух предыдущих браков. У Эмма также есть наследник от прошлых отношений. Ее сына Антона музыкант в свое время усыновил.

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