«Секси-мама»: беременная Нюша показала выступающий пупок в откровенном платье

Слухи о том, что певица Нюша беременна во второй раз стали ходить еще весной после ее появления на премии Glamour Eco Award. Девушка немного поправилась, а кое-кто даже разглядел у нее животик. Однако такие разговоры ходят про разных звезд систематически, да и сама артистка опровергла этот факт.

больше по теме Подросшая внучка Пугачевой появилась на ВДНХ в кипенно-белых шортах из денима и топе с рюшами Клава Земцова пришла сюда вместе с мамой Кристиной Орбакайте.

Тем не менее, на сей раз эти разговоры оказались не напрасными. Нюша все-таки сообщила своим поклонникам о беременности с помощью изящного приема — снявшись в клипе на свою песню «Небо знает», где в конце показала округлившийся живот.

Следующим этапом оказалась публикация в Instagram, где она впервые выложила свое «беременное» фото. Нюша не стала изменять себе и примерила облегающее эротичное платье экстремально короткой длины, который настолько обтягивал ее большой живот, что через него проступал крупный пупок, которым обладает каждая женщина в интересном положении.

«Секси-мама индахаус», — игриво подписала Нюша фото.

Смотрите также