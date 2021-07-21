«И молодец»: Алиана Устиненко поддержала Ксению Бородину, переписавшую на маму особняк в Подмосковье

Новость о том, что ведущая «Дома-2» Ксения Бородина перед тем, как подать заявление на развод с Курбаном Омаровым, переписала свой особняк на маму, наделала много шума.

От язвительного комментария не смог удержаться никогда не скрывавший неприязни к Бородиной экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Он опубликовал в микроблоге новость дня с едкой подписью.

«Получи, фашист, гранату», — написал шоумен.

Под постом незамедлительно образовался целый форум из желающих обсудить события чужой жизни. Часть комментаторов высказались в поддержку Ксении Бородиной, часть заявили, что она поступила не очень красиво, ведь дети есть не только у нее, но и у Курбана Омарова.

Поддержала ведущую «Дома-2» одна из его звездных экс-участниц Алиана Устиненко.

«И молодец! Она с детьми. Он так и так бы должен был оставить», — высказалась Алиана Устиненко в комментариях.

Напомним, роскошный особняк пара приобрела на Новорижском шоссе в 2015 году, почти сразу после свадьбы. Дом обошелся в 18 миллионов рублей, еще несколько миллионов было потрачено на его ремонт и обустройство.

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