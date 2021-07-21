Бородина перед разводом с Омаровым переписала особняк за 18 миллионов рублей на маму

Телеведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Бородина перед разводом с бизнесменом Курбаном Омаровым переписала свой особняк, стоимость которого составляет, по предварительным данным, 18 миллионов рублей, на маму – Инну Бородину. Причем сделала она это еще до того, как пришла с заявлением о разводе в ЗАГС.

Таким образом она надеется не делить собственность с мужем. Это стало известно уже в ходе бракоразводного процесса. Заметим, что адвокат Курбана Омарова Сергей Жорин пока не комментирует данную ситуацию, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что особняк у Курбана Омарова и Ксении Бородиной появился в 2015 году. Он находится на Новорижском шоссе в одном из элитных поселков.

Ранее Курбан Омаров через своих представителей отмечал, что не собирается претендовать на огромный дом своей жены. Для него главное условие, чтобы Ксения Бородина не препятствовала его общению с общей дочерью.

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