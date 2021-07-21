Айза Долматова призналась, что изменяла Гуфу в период их брака

Бывшая жена рэпера до сих иногда плачет по ночам из-за того, что не нашла счастья в браке.

Популярный блогер и бизнесвумен Айза Долматова стала гостьей YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром», где ее попросили прокомментировать множество провокационных тем. Уже в самом начале передачи 36-летнюю звезду спросили, изменяла ли она рэперу Гуфу, когда состояла с ним в браке. Женщина откровенно ответила, что измены с ее стороны имели место быть.

«Я ему изменяла, но изменяла в самые печальные моменты нашей жизни — это когда мы уже были на грани развода», — призналась Долматова.

Имена мужчин, с которыми у нее были отношения на стороне, Айза называть не стала, но достаточно откровенно рассказала о своих двух развалившихся браках.

«Я до сих пор по ночам могу плакать, что не смогла быть счастливой ни в первом браке, ни во втором, что я не смогла дать своим мужчинам то, чего они, наверно, ждали от меня, а они не смогли мне дать то, чего… Ну, я минимально, на самом деле, прошу от мужчин, — разоткровенничалась звезда Интернета. — Я очень хочу быть как мои родители: они у меня женаты 39 лет, они счастливы, они до сих пор ревнуют друг друга… Я очень хочу так, но я ничего не могу поделать с тем, что сейчас очень доступные женщины, очень неуверенные в себе мужчины, и все они друг друга употребляют… Я, к сожалению, хочу от мужчины минимального, и мне это минимальное дать не могут, поэтому я ухожу».

В разговоре с гостями Айза призналась, что у нее всегда есть мужчина «на примете», даже если она на данный момент состоит в отношениях. Гостья шоу отметила, что следующим ее возлюбленным снова будет рэпер. В ответ ей припомнили, что недавно она целовалась с молоденьким тиктокером.

«Я его всего два раза видела — меня с ним уже поженили! — возмутилась Долматова. — Этот поцелуй, который случайно произошел, он был единственный! Если мне случайно подносят губы, я их засасываю!»

Напомним, что с 2008 по 2014 год Айза была замужем за рэпером Гуфом (он же Алексей Долматов) и родила ему сына. Пара рассталась из-за измен мужчины, после чего девушка второй раз пыталась найти счастье в браке. Летом 2021 года она объявила о воссоединении с артистом, но тут же призналась, что он ее обманул.

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