«Еще не жена»: Айза Долматова объявила о воссоединении с Гуфом через восемь лет после развода

На видеосервисе Premier вышла исповедь Айзы Долматовой, бывшей жены Алексея Долматова, известного, как рэпер Гуф. Да-да, той самой девушки, которой музыкант когда-то посвятил свой хит «Айс беби».

Айза призналась, что вернулась к Гуфу после развода, который состоялся в 2013 году. Причиной разрыва стали постоянные измены музыканта. Но сейчас Айза и Гуф, у которых есть сын Сэм, намерены восстановить отношения.

«Мы снова сошлись с Лешей, — поделилась Айза во время исповеди. — Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа».

Айза призналась, что их отношения с бывшим мужем сейчас полны романтики. Она уверена, Гуф – ее судьба.

«Это так забавно — целоваться с мужчиной, с которым ты целовалась в последний раз 10 лет назад. Это были странные ощущения, будто я целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни. Мы раньше часто слушали музыку вместе», — продолжила Айза.

Она добавила, что ее сын Сэм не против воссоединения родителей, при условии, что отец не будет часто появляться у них дома.

Напомним, Айза и Гуф уже воссоединялись после развода. Было это в 2015-м году. Но тогда попытка не увенчалась успехом. Пара рассталась, а Айза вышла замуж за Дмитрия Анохина и успела родить второго сына.

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