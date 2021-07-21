«Мокрая ткань прилипла»: Глюкоза в жемчужном купальнике сексапильно легла на надувную «пиццу» в бассейне

Наталья Чистякова-Ионова в одном из своих интервью призналась, что у нее доверительные отношения с мужем. И он не запрещает ей публиковать пикантные снимки в Instagram. И если раньше между ними случались ссоры или кто-то мог приревновать другого, то сейчас в доме артистки царит полная гармония и взаимопонимание. Дочки Глюкозы уже подросли и для них Наташа старается быть в первую очередь другом.

Сложно поверить, что у такой роскошной блондинки с телом секс-бомбы вообще есть дети. «Да как так-то! С такой фигуркой и дважды мама», «Всем бы так выглядеть после вторых родов», «В чем секрет?» — вопрошали поклонники. Сама Ионова не скрывает: физическая нагрузка и правильное питание — вот залог шикарной фигуры.

Фанаты с восхищением рассматривают пляжные снимки певицы. На одном из таких «горячих» фото Наташа позировала в бассейне, сексапильно полежав на надувной «пицце». При этом многим показалось, что жемчужный купальник поп-дивы был ей немного маловат.

«О! Ракушку-то прикрой», «Вся обтянулась тканью. Да так, что купальник вот-вот треснет», «Тело такое стройное, подтянутое… но купальник явно не ваш! Посадка какая-то странная, ткань стягивает внизу», «Размерчик маловат? Лучше бы в трусиках», «Еще бы эпично нырнуть», «Мокрая ткань прилипла», — написали фолловеры.

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