В блеске лучей: Глюкоза в золотистом монокини без пуш-ап подставила солнышку внушительную грудь

Певица Глюкоза, или Наталья Чистякова-Ионова, отдыхает в Испании и радует подписчиков своими пляжными снимками.

Как многие звезды-коллеги, певица Глюкоза сейчас отдыхает на море. Девушка с мужем и детьми отправилась в Испанию, где проводит дни в гармонии с собой и природой — возобновила занятия йогой, много купается и загорает.

Не забывает красотка и о своем микроблоге. Там накопилась уже внушительная коллекция снимков в бикини. Глюкоза обожает хвастаться своей идеальной фигурой, демонстрируя и такие ракурсы, от которых засмущалась бы даже Ольга Бузова.

На этот раз Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы Глюкозы. — Прим. ред.) показала себя в золотистом монокини. Слитный купальник без пуш-ап поблескивал на солнце в зоне внушительной груди, подчеркивая упругие формы и привлекая к ним внимание зрителей.

Подобно Глюкозе, своими снимками в бикини будоражит поклонников и телеведущая Ксения Бородина. Девушка отдохнула в турецком Бодруме, несколько раз показала себя в купальнике, и многие фолловеры нашли, что теледива на фоне развода с мужем сильно похудела.

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