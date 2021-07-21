«Кедр и запах смолы»: 59-летняя Андреева в облегающем трико и лимонной ветровке насладилась поездкой на Алтай

Судя по геолокации в Instagram телеведущей, она посетила и Шавлинские озера.

Екатерина Андреева в свои 59 лет выглядит весьма молодо. И все благодаря хорошей генетике. Но и не только: знаменитость любит спорт, пешие и конные прогулки, путешествия, активный отдых, бани и парные. Ведущая Первого канала следит за питанием и старается не есть продукты, которые могут как-то отразиться на ее фигуре. Андреева может дать фору более юным девушкам. И это при том, что у нее есть взрослая дочь.

Летние каникулы Екатерина проводит на Алтае. Судя по геолокации в Instagram, телеведущая успела посетить и Шавлинские озера. На фоне вертолета Андреева позировала в стильной лимонной ветровке, облегающем трико, простой белой футболке и неоновых салатовых кроссовках на тракторной подошве.

«Улечу за горизонт. Унесу в память бирюзу озер. Снежные вершины гор. Бегущего мишку, который сиганул с сопки дальше любого олимпийца. Зелень кедров и запах смолы, пчел на лугах и разнотравье. А еще хрустальные капли горных рек и многое другое, чего и словами не передать», — рассказала Андреева о своей поездке на Алтай.

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