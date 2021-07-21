«Мне хотелось зарабатывать самостоятельно»: сын Валерии рассказал, как стал миллионером в 18 лет

Младший сын Валерии — Арсений Шульгин — с четырех лет занимался музыкой. Это не удивительно, ведь мальчик родился в музыкальной семье. Мама — певица, дед — дирижер, бабушка — пианистка. Он играл на фортепиано и даже участвовал в различных Гран-при. Но, по признанию Арсения, уже с 10 лет в нем проснулась предпринимательская жилка. Об этом он рассказал в своем микроблоге.

«Мне хотелось зарабатывать деньги самостоятельно. Рассказывать про все проекты не буду. Мне всего 22 года, а я иногда удивляюсь, как столько проектов можно было уместить в такой отрезок времени. Я начал продавать разные товары в школе, а в 14 лет открыл свой интернет-магазин», — написал Шульгин.

В месяц Арсений зарабатывал 50–70 тысяч рублей, но родители считали, что ему нужно заниматься музыкой.

«В 16 лет твердо решил, что буду заниматься бизнесом. Итог: в 18 лет купил первую машину. Верите ли вы, что я реально без мам и пап заработал себе на тачку за миллион рублей», — сказал Арсений.

Напомним, в прошлом году Шульгин женился на девушке по имени Лиана, а первого января у них родилась дочь Селин.

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