«Мы научились говорить «мама»: Арсений Шульгин похвастался способностями дочери Селин

В первый день этого года появилась на свет внучка певицы Валерии, очаровательная малышка Селин. Девочка сделала счастливыми своих родителей Лиану и Арсения Шульгиных и бабушек с дедушками.

Валерия часто признается, что души не чает в своей внучке, и во время семейных ужинов поет песни только для Селин.

Арсений Шульгин, судя по всему, очень трепетный молодой папа. В его микроблоге фото и видео с участием дочери появляются довольно часто. Так, чуть больше недели назад он рассекретил личико Селин, а теперь похвастался способностями наследницы.

По словам Арсения Шульгина, его дочка, которой скоро исполнится семь месяцев, уже потихоньку начинает говорить. В доказательство молодой отец поделился видео, на котором запечатлено, как Селин капризничает перед сном.

«А еще мы научились говорить «мама», — подписал ролик в микроблоге Арсений Шульгин. — И теперь весь день у нас дома: «Мама, мама». Тут Селинка говорит: «Мама, я хочу уже спать».

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