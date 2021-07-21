Аванс за мемуары: принц Гарри получил 14,5 миллиона фунтов стерлингов

Принц Гарри пишет мемуары. Черновики будут переданы редакторам уже этой осенью, а в свет книга выйдет в конце 2022 года. Ранее стало известно, что герцог Сассекский обсудил эту тему с бабушкой. Разрешения от королевы не потребовалось. Мемуары выпустит издательство Penguin Random House, которое уже выплатило Гарри аванс в размере 14,5 миллиона долларов. По словам принца, прибыль от книги пойдет на благотворительность.

«Интересно, вернет ли принц своему отцу деньги, которые тот дал ему, чтобы он с Меган обосновался в Америке?», — задается вопросом королевский эксперт Роберт Джобсон, которого цитирует Express.

Напомним, зимой Clarence House подтвердил, что Гарри и Меган получили от Чарльза «значительную сумму» еще прошлым летом, когда они уже перестали исполнять королевские обязанности.

Смотрите также: