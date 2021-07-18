На глазах у королевы: Меган Маркл и принц Гарри планируют крестить дочь в Лондоне

В начале лета, 4 июня, принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Дочь назвали Лилибет Диана, в честь ее прабабушки и бабушки. Герцоги пока не показали фото девочки общественности и вряд ли сделают это в ближайшее время, ведь они теперь не исполняют королевские обязанности, чтобы строго следовать правилам. А вот крестить малышку родители решили в Виндзорском замке, на глаза у королевы.

«Гарри сказал некоторым родственникам, что хочет, чтобы Лили крестили, как и ее старшего брата Арчи, в Лондоне. Он мечтает, чтобы королева присутствовала на этом важном событии», — пишет Daily Mail.

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Напомним, что следующий визит герцога Сассекского в Великобританию запланирован на сентябрь. Скорее всего, к нему присоединится и Меган с двумя детьми.

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