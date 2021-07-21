«Большая ошибка»: откровенная книга принца Гарри может расстроить королеву

На днях стало известно, что принц Гарри пишет книгу. Рукопись мемуаров будет передана редакторам уже этой осенью, а в свет она выйдет в конце 2022 года. Эту тему герцог Сассекский обсудил с бабушкой, когда был в Лондоне. Разрешения королевы на ее публикацию не потребовалось.

Королевский писатель Ингрид Сьюард отметила, что герцог Сассекский, делясь подробностями своей жизни, «может совершить большую ошибку». К тому же, по ее мнению, мемуары могут расстроить королеву. Слова эксперта приводит Express.

Также автор отметила, что принцесса Диана сожалела о том, что когда-то написала откровенную книгу о своей жизни. Напомним, мемуары «Диана. Ее истинная история» вышли в свет в 1992 году.

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