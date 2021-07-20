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Златовласка: дочь Николаева и Проскуряковой предстала в Юрмале с распущенными волосами

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова привезли наследницу Веронику на ее родину.

Златовласка: дочь Николаева и Проскуряковой предстала в Юрмале с распущенными волосами
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Звездная пара Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе с дочкой Вероникой несколько дней назад приехали в Юрмалу. Здесь у супругов есть недвижимость. Они обожают этот европейский курорт и каждый год по несколько месяцев проводят здесь.

Примечательно, что Юлия Проскурякова уже успела опубликовать несколько сторис в Instagram из Юрмалы, а Игорь Николаев поделился только первым постом с Рижского взморья.

Публикацию он посвятил дочери Веронике, для которой Юрмала является малой родиной. Именно здесь почти шесть лет назад девочка появилась на свет.

«Ну, здравствуй, Юрмала! – написал под фото дочери Игорь Николаев. — Вероника родилась в Юрмале, для нее это — зона комфорта, свежий прибалтийский сосновый воздух и трогательные воспоминания раннего детства! А велосипед, кстати, тоже из детства — любимый, белорусский».

Вероника запечатлена в костюмчике цвета прокисшей малины и с распущенными волосами, которые кажутся золотыми от солнца.

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника в Юрмале
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника в Юрмале. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

«Волосы, как солнце, золотые и глаза такие голубые». Папина красавица! Отличного отдыха, ярких и незабываемых впечатлений, Игорь Юрьевич, всей вашей прекрасной семье», «Похожа на всех понемножку, но больше всего на бабушку — маму Игоря Николаева», «Хорошего отдыха! Вероника — красотка! Велосипед в наши дни очень нужный транспорт! И, главное, полезный», — высказываются поклонники Игоря Николаева.

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Вероника Николаевазвездный отдыхИгорь НиколаевЮлия ПроскуряковаЮлия Проскурякова и Игорь НиколаевЮрмала