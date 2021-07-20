Златовласка: дочь Николаева и Проскуряковой предстала в Юрмале с распущенными волосами

Звездная пара Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе с дочкой Вероникой несколько дней назад приехали в Юрмалу. Здесь у супругов есть недвижимость. Они обожают этот европейский курорт и каждый год по несколько месяцев проводят здесь.

Примечательно, что Юлия Проскурякова уже успела опубликовать несколько сторис в Instagram из Юрмалы, а Игорь Николаев поделился только первым постом с Рижского взморья.

больше по теме Шум моря: Юлия Проскурякова поделилась видео с пляжа в Юрмале Семья музыканта Игоря Николаева отдыхает на Рижском взморье.

Публикацию он посвятил дочери Веронике, для которой Юрмала является малой родиной. Именно здесь почти шесть лет назад девочка появилась на свет.

«Ну, здравствуй, Юрмала! – написал под фото дочери Игорь Николаев. — Вероника родилась в Юрмале, для нее это — зона комфорта, свежий прибалтийский сосновый воздух и трогательные воспоминания раннего детства! А велосипед, кстати, тоже из детства — любимый, белорусский».

Вероника запечатлена в костюмчике цвета прокисшей малины и с распущенными волосами, которые кажутся золотыми от солнца.

«Волосы, как солнце, золотые и глаза такие голубые». Папина красавица! Отличного отдыха, ярких и незабываемых впечатлений, Игорь Юрьевич, всей вашей прекрасной семье», «Похожа на всех понемножку, но больше всего на бабушку — маму Игоря Николаева», «Хорошего отдыха! Вероника — красотка! Велосипед в наши дни очень нужный транспорт! И, главное, полезный», — высказываются поклонники Игоря Николаева.

Смотрите также: